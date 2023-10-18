В документе, в частности, предлагается разрешить осужденным за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать с детьми как педагоги и тренеры, если с момента освобождения прошло больше 10 лет.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к депутатам от "Единой России" с просьбой отозвать законопроект, разрешающий осужденным за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления работать с детьми педагогами и тренерами.

По словам Володина, если депутаты не отзовут законопроект, его "придется отклонить", так как члены Совета Госдумы пришли к выводу, что инициатива "приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям".

Законопроект подготовили известные депутаты Госдумы от "Единой России" - вице-спикер парламента Петр Толстой, фигуристка Ирина Роднина и хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Также в числе авторов значилась депутат от Карелии Валентина Пивненко.

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В документе, в частности, предлагается разрешить осужденным за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать с детьми как педагоги и тренеры, если с момента освобождения прошло больше 10 лет. Кроме того, авторы инициативы указывали, что у осужденных не должно быть судимости за "убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, преступления против семьи и несовершеннолетних".

Ситуация и воспитанием детей в РФ

В России преступников-рецидивистов используют в качестве моральных авторитетов при воспитании детей. Об этом свидетельствует показательный случай, произошедший в Сургуте.

Как сообщает издание "Тюмень – богатый регион", на так называемый "урок мужества" в одну из школ города Сургут пригласили "ветерана СВО". Но не простого, а трижды судимого за кражи рецидивиста.

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