До попадания на фронт мужчина промышлял кражами, за которые регулярно его сажали.

В России преступников-рецидивистов используют в качестве моральных авторитетов при воспитании детей. Об этом свидетельствует показательный случай, произошедший в Сургуте.

Как сообщает издание "Тюмень – богатый регион", на так называемый "урок мужества" в одну из школ города Сургут пригласили "ветерана СВО". Но не простого, а трижды судимого за кражи рецидивиста.

"Учителя в Сургуте позвали бывшего зэка рассказать второклашкам о войне. До войны мужчина воровал аккумуляторы из машин, за что и загремел в тюрьму. Лучшего примера для детей найти не смогли", – отмечает издание.

В России детей готовят к вечной войне

В России прилагают значительные усилия к тому, чтобы милитаризировать детей и готовить их к роли пушечного мяса с самого юного возраста. Эксперты считают, что это признак подготовки России к многолетней войне.

Например, как писал УНИАН, в городе Лабинск Краснодарского края РФ местные власти недавно устроили "патриотическую игру" для детсадовцев. Малышей одели в камуфляжную одежду и посадили в окопы. Правда, по своей конфигурации "окопы" были значительно больше похожи на могилы, чем на фортификационные укрепления.

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