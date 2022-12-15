Депутат рассказал "шутку" на благотворительной акции.

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов отметился людоедской шуткой про украинского президента Владимира Зеленского, якобы желающего на Новый год российских ракет в Киев.

Нилов рассказал "шутку" о "мальчике Вове" на благотворительной акции "Ёлка Желаний" в Госдуме. Там висят новогодние пожелания от детей-сирот, детей оккупантов, а также от граждан с ограниченными возможностями.

Чиновники забирают открытки и стараются выполнить пожелания людей.

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Нилов же решил сначала пошутить над мальчиком Вовой из Киева: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".

Один из российских депутатов, который стоял за спиной у Нилова, в ответ просто закрыл лицо рукой.

Поддержка россиянами войны против Украины

По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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