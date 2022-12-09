Накануне российский посол в Казахстане заявил, что он возмущен "русофобским национализмом" в стране, намекнув, что РФ может с этим "помочь".

Общество в Казахстане негодует из-за слов российского посла Алексея Бородавкина, возмущенного якобы "русофобским радикальным национализмом" в стране.

В интервью российским СМИ Бородавкин заявил, что в Казахстане все больше "просматриваются националистические тенденции".

"К сожалению, могу констатировать и выразить озабоченность по поводу националистических тенденций — радикальные, подчеркну. Националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно", - сказал Бородавкин.

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В случае, если властям Казахстана нужна будет помощь в борьбе с "экстремистами" и "националистами", Россия сможет ее оказать, добавил посол.

В ответ казахский активист Арман Шураев призвал Бородавкина, ищущего "фашистов" среди чужой нации, посмотреть в зеркало.

"Мое безупречное знание русского языка позволит мне дать ответ этому идиоту, который в интервью фашистскому ФСБ-шному "Спутнику" заявил, что в Казахстане живут "нацисты-националисты" и если надо будет – "мы проведем там "спецоперацию". Слушай, "проводилка" у тебя сломалась и у твоего друга Путина. Вы уже девятый месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать: не дай бог вы еще решите зайти к нам, легкой победы у вас не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков. Когда ты говоришь о "русофобии" в Казахстане, то в первую очередь эту русофобию сеете вы", - предупредил активист.

Активист спросил у Бородавкина, возомнил ли тот себя "губернатором степного края", рассуждая об ущемлениях русской культуры в Казахстане. "Русофобия – это все, чего вы добились своими действиями", - подытожил активист.

Поддержка россиянами войны против Украины

По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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