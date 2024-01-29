Женщина писала антивоенные посты в социальных сетях, а также подтвердила свою антипутинскую позицию в суде.

В Ростовской области РФ приговорили 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к пяти с половиной годам колонии. Ее признали виновной в распространении "фейков" о российской армии.

Как сообщает "ОВД-Инфо", пенсионерка распространяла в сети "ВКонтакте" "фейки" по мотивам политической ненависти и призывы к экстремистской деятельности. Речь идет о двух публикациях.

На странице пенсионерки в российской социальной сети "ВКонтакте" содержалось много антивоенных постов, в том числе такие, которые сравнивают российские власти с руководством нацистской Германии. Пенсионерка признала авторство постов и объяснила их тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами здания, в которое попали снаряды.

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В январе 2023 года ее оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии в сети "ВКонтакте". На заседании суда пенсионерка подтвердила, что несогласна с действиями российской армии и Кремля в отношении Украины и негативно оценивает деятельность и личные качества диктатора Владимира Путина.

"Фейки" об армии РФ

Напомним, что после полномасштабного нападения на Украину в РФ ввели закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение "фейков" о российских оккупационных войсках.

Кроме того, российские СМИ пишут о большом количестве доносов от россиян на собственных сограждан, выступающих против войны. Ранее сообщалось, что количество дел о "дискредитации" российской армии возросло именно из-за доносов.

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