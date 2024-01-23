Она рассказала, что ее внукам приходится спать в коридоре из-за российских атак.

В российском городе Вилючинск судили оториноларинголога, которая рассказала коллегам, как ее внуки страдают из-за российских атак по Украине.

Как говорится в решении суда, летом Наталья Яценко обсуждала с коллегами войну в Украине в Вилючинской городской поликлинике. "Говорила о том, что Россия является агрессором в отношении Украины, её Вооружённые силы напали на Украину, переступив границу с оружием, для захвата территорий. Россия захватила ранее принадлежащие украинцам земли, что её внуки почти каждую ночь спят в коридоре, в Украину пришла асоциальная часть населения России, из-за действий которых гибнут украинские дети", - говорится в постановлении.

Свидетелями в суде выступали двое коллег женщины - одна из них записала слова Яценко на диктофон в телефоне, а также заявила, что та ранее уже осуждала действия российской оккупационной армии в Украине.

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Суд решил, что Яценко дискредитировала армию РФ, которая действует "в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности", а также "искажала задачи по использованию ВС РФ". Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Доносы в России: последние новости

Напомним, что после полномасштабного нападения на Украину в РФ ввели закон, который устанавливает уголовную ответственность за распространение "фейков" о российских оккупационных войсках.

Кроме того, российские СМИ пишут о большом количество доносов от россиян на собственных сограждан, которые выступают против войны. Ранее сообшалось, что количество дел о "дискредитации" российской армии возросло именно из-за доносов.

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