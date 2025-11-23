23 ноября принято поздравлять художников и готовить пироги.

Дата 23 ноября известна многими народными обычаями, которых ревностно придерживались наши предки. Стоит прислушаться к ним, если хотите привлечь в жизнь удачу. Народный праздник сегодня в Украине советует готовить пироги, а церковный призывает молиться о здоровье.

Какой сегодня праздник в мире

Эта дата знаменательная для художников, поскольку на планете отмечается Всемирный день акварели. В честь него проводятся выставки акварельных работ, а мастера этой техники получают поздравления.

Это не все международные праздники сегодня. 23 ноября также отмечаются День чисел Фибоначчи, День борьбы с безнаказанностью, День консультанта по имиджу, Европейский день бездомных людей.

Какой сегодня праздник церковный

В эту дату по новому стилю христиане чествуют святителя Амфилохия Иконийского, святого Митрофана и епископа Григорий Акрагантийского. Если обратиться к старому календарю, то в нем 23 ноября - праздник памяти нескольких апостолов от 70-ти.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отсутствуют официальные мероприятия в эту дату. Для украинцев это будет обычное воскресенье. Хотя свой праздник сегодня у нас не отмечается, можно отпраздновать международные события.

Какой сегодня праздник в народе

К этой дате на улице заметно холодало, что отражали погодные приметы:

ясное небо говорит о морозной зиме;

иней на деревьях сулит снежный декабрь;

если утро началось с тумана, то стоит ждать оттепели;

на дорогах много грязи и луж - зима будет теплой и дождливой.

В украинских верованиях 23 ноября принято печь пироги - соленые с капустой и сладкие с вареньем. Выпечку раздавали всем родственникам, а остатки скармливали скоту. Таким образом люди пытались привлечь в жизнь счастье и достаток.

Верующие знали, какой сегодня церковный праздник удачный для молитв об исцелении. Они верили, что святой Амфилохий вылечит любое заболевание, а бездетным семьям пошлет ребенка.

Что нельзя делать сегодня

23 ноября нужно быть осторожными со словами. Нельзя ругаться матом, говорить плохие вещи об умерших, завидовать и желать неприятностей другим людям. Негативные высказывания навлекут на вас беду. Также осторожными стоит быть путешественникам - сегодня праздник, неудачный для долгих поездок. Строго запрещено в дороге пить спиртное.

