В списке есть Овен и Близнецы.

Составлен гороскоп на неделю, с 24 по 30 ноября 2025 года. Пять знаков окажутся под воздействием наиболее гармоничных транзитов. Неделя начнется под влиянием Луны в Козероге, которая напоминает о значимости дисциплины и четкого плана для достижения результатов. 25 ноября Луна переместится в Водолея, акцентируя темы общения и взаимодействия. А 27 ноября Луна в Рыбах соединится с Сатурном, вновь идущим в прямом движении, пишет YourTango.

Завершатся эти дни переходом Венеры в знак Стрельца 30 ноября, одновременно с перемещением Луны в Овна. Такой астроклимат дает знакам из списка ниже возможность проявить активность, сосредоточиться и продвинуться вперед.

Овен

Овну важно действовать смело и не прятать собственные амбиции. Прямое движение Меркурия и Сатурна подталкивает к лидерству и осознанному продвижению к целям. На неделе станет особенно очевидно, что последовательность и уверенность в себе приносят ощутимый результат. Марс добавит энергии для борьбы за желаемое, а Венера в Стрельце вдохновит новыми идеями.

Используйте это время осознанно: вспомните свои сильные качества и даже запишите их. Сейчас ничто не мешает вашему продвижению, кроме внутренних сомнений. Уберите из мыслей негатив, сосредоточьтесь на успехе, который действительно вам подходит. Для Овна это период обновления и внутреннего подъема.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя - время сосредоточиться на личном комфорте и заботе о себе. Постарайтесь проявить мягкость к собственным чувствам и потребностям. Венера в Стрельце и поддержка Юпитера помогут отпустить то, что мешало, и полноценно проживать текущие моменты. Энергия сезона Стрельца научит беречь свои ресурсы.

Астрологические транзиты подскажут, как улучшить отношения с коллегами и друзьями. С Меркурием в прямом движении рабочие процессы нормализуются, а прежний опыт подскажет, как сохранить дипломатичность. Это неделя личного роста и внутреннего взросления - вы готовы воспринимать новое.

Весы

Благодаря Солнцу, Марсу и теперь уже Венере в Стрельце, Весов ждут насыщенные и плодотворные социальные дни. Это удачное время для встреч, мероприятий, совместных ужинов или участия в общественных инициативах. Энергия Стрельца делает вас заметными и притягательными.

Директный Сатурн усиливает концентрацию и внимание к деталям, а Меркурий в прямом движении способствует продвижению ваших проектов. Ваши усилия на этой неделе будут замечены и оценены. Важно проявлять терпение к себе, особенно если что-то идет неидеально.

Лев

Львам, как огненному знаку, начало этой главы принесет вдохновение и стремление двигаться вперед. Энергия сезона Стрельца будет подталкивать к активным действиям, но одновременно потребует немного больше терпения. Не все процессы ускоряются моментально, даже если вы этого хотите.

Неделя благоприятна для изучения новых тем и идей, ваше любопытство усиливается под влиянием космических транзитов. Марс придает решительность, но также подсказывает, что стоит внимательнее отнестись к своим истинным целям. Избегайте ситуаций, которые расходуют вашу энергию впустую.

Стрелец

Для Стрельцов начинается их собственный сезон, а вместе с ним - период пробуждения, вдохновения и внутреннего драйва. Неделя обещает быть яркой и насыщенной, особенно если вы решите отправиться в новое путешествие - внешнее или внутреннее. Солнце и Марс в вашем знаке помогают уверенно брать инициативу, а когда 30 ноября к вам присоединится Венера, усилится ощущение самоценности.

Хотя память о прошлых отношениях все еще может откликаться, сейчас подходящий момент, чтобы двигаться дальше. Новая любовь может проявиться через дело, которым вы занимаетесь, или в учебной сфере. Вы ориентированы на то, что дарит радость и расширяет кругозор. На этой неделе позвольте себе играть, исследовать и слушать своего внутреннего ребенка - он знает, что приносит вам тепло и вдохновение.

