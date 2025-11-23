Артистка призналась, как выбирала участников для конкурса.

Известная украинская певица Джамала, которая является музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2026", рассказала некоторые подробности шоу.

Не секрет, что уже завершился этап приема заявок от участников. Ранее Суспільне сообщало, что 392 артиста выразили свое желание принять участие в конкурсе, из них 313 сольных исполнителей и 79 групп. И уже скоро, по словам Джамалы, будет опубликован лонглист участников.

"Для меня было важно выбрать этот лонглист. И очень скоро вы о нем узнаете", - отметила артистка в интервью М1.

Джамала также отметила, что выбирала не только эпатажность, но и настоящих певцов.

"Мы с оргкомитетом работали над тем, чтобы лонглист выглядел достойно. Я очень рада, что мне представилась возможность собрать настоящих певцов. Почему я так подчеркиваю это? Потому что "Евровидение" выбирало такие формы с провокациями, эпатажность и еще что-то, что забывалось - это пение вживую и голос. Я акцентировала на этом постоянно. Я могу точно сказать, что это будут жемчужины, открытия. Мне уже не терпится! Будут классные ребята и девушки", - сказала звезда.

