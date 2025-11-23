Недавно Инна получила обручальное кольцо от избранника.

Победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк", блогерша и волонтер Инна Белень ждет первенца.

Такую информацию рассказал в своем Telegram-канале блогер-сплетник Богдан Беспалов. По его словам, новость е о беременности Инны он получил от инсайдеров.

"Победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень беременна первенцем. Наши поздравления", - написал блогер.

Кстати, сама Белень пока официально не комментировала эту новость.

Что известно об Инне Белень

Инна победила в шоу "Холостяк", где главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько. После завершения реалити пара некоторое время была вместе, но потом публично заявила о расставании. По словам Терена, они жили отдельно и редко виделись.

Сейчас Белень в отношениях с новым избранником, которого зовут Иван. Известно, что мужчина подарил ей кольцо от итальянского люксового бренда Bvlgari. Некоторые подписчики предположили, что Инне сделали предложение, однако она ни подтверждала, ни опровергала эти слухи.

Напомним, ранее стало известно, что экс-участница "Холостяка" Марина Голд впервые стала мамой. Она родила девочку в октябре этого года в США.

