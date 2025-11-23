Провал года: топ-5 электрокаров, которые вас разочаруют

Эксперты Consumer Reports назвали пять электромобилей, которые разочаровали запасом хода, качеством езды, надежностью и эргономикой.

Электромобили становятся все популярнее, но не все модели заслуживают внимания. Согласно отчетам Consumer Reports, некоторые электрокары имеют ограниченный запас хода, длительное время зарядки и низкий уровень комфорта, что делает их менее привлекательными для водителей, пишет BGR.

Среди "нежелательных" моделей 2025 года выделили:

Nissan Leaf 2025 - запас хода до 340 км, медленная зарядка и тесный салон.

Polestar 2 2025 - жесткая езда, неудобный интерьер и длительное время зарядки.

Toyota bZ4X 2025 - средний запас хода, медленная зарядка и ограниченная практичность.

Rivian R1S 2025 - жесткая подвеска, шумный двигатель, неудобное сенсорное управление.

Mercedes-Benz EQE SUV 2025 - медленная домашняя зарядка, педаль тормоза слишком мягкая, надежность ниже среднего.

Consumer Reports советует учитывать собственные потребности, тестировать автомобили перед покупкой и обращать внимание на альтернативы, которые предлагают лучший комфорт и эффективность, например Hyundai Ioniq 6, BMW i4, Kia EV9 или Audi Q4 E-Tron.

Этот рейтинг помогает избежать моделей, которые могут разочаровать даже опытных водителей электромобилей.

