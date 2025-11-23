Юлия поделилась кадром в сети.

Бывшая участница 14-го сезона романтического шоу "Холостяк", фотограф Юлия Коренюк, показала первое фото после того, как со скандалом покинула проект в 6-м выпуске.

Напомним, девушка встретилась с главным героем шоу Тарасом Цымбалюком до церемонии роз, чтобы сообщить о желании уйти из реалити. Она отметила, что не видит смысла дальше бороться за сердце актера и понимает, что они не будут парой.

Также фотограф говорила, что соскучилась по своему сыну Ефиму. И после завершения участия в реалити она показала долгожданную встречу с мальчиком дома в своем Instagram.

Видео дня

"Первое фото в фотопленке после возвращения домой из проекта", - подписала кадр с сыном Юлия и добавила смайлик в виде сердечка.

К слову, на проекте осталось восемь девушек. За сердце "холостяка" продолжают бороться Анастасия, Ирина, Оксана, Валерия, Ирина, Ольга, Даша и Надин.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" Юлия Коренюк сделала неожиданное заявление после вылета из шоу со скандалом. Она подчеркнула, что если бы действительно хотела остаться в проекте, то была бы победительницей.

Вас также могут заинтересовать новости: