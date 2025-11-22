В православный праздник сегодня есть несколько особых традиций и примет.

23 ноября по новому церковному календарю чтят святителя Амфилохия. С этим днем связаны свои традиции, приметы и запреты - о них, а также какой церковный праздник сегодня приходится по старому стилю рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

День 23 ноября (6 декабря по старому стилю) в церкви посвящен памяти святителя Амфилохия.

Амфилохий жил в IV веке в Кесарии Каппадокийской (сейчас это территория Турции). Амфилохий приходился братом (двоюродным) святому Григорию Богослову, дружил со святителем Василием Великим и учился у них.

Довольно долгое время Амфилохий жил в пустыне затворником. По преданию, когда в соседней Иконии умер епикоп, англеы трижды просили святого принять этот сан - так Амфилохий и стал новым епископом Иконийским.

На этой должности он прославился как проповедник и писатель. Молитвы святого были настолько сильными, что Господь по ним исцелял духовные и телесные недуги прихожан.

Кого сегодня почитают еще в церкви:

святителя Григория, епископа Акрагантийского;

священномученика Сисиния, епископа Кизического, мученика Феодора Антиохийского,

а также преподобного Александра, основателя обители "Неусыпных".

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня вспоминают шестерых апостолов от 70-ти - Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Ранее мы более подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю.

С какими молитвами обращаются, какие традиции соблюдают и что нельзя делать сегодня

К святителю Амфилохию молятся с просьбами исцелить от болезней, телесных и душевных.

В народе день называют Григорьев. С давних времен в эту дату принято печь постные пирожки - с капустой, картошкой, грибами или вареньем. Остатки выпечки всегда отдавали животным - домашним или бездомным.

Продолжается Рождественский пост, тому, кто постится, сегодня разрешено есть блюда с растительным маслом, рыбу и немного вина.

В праздник 23 ноября Церковь не одобряет гнева, ругани, сквернословия, жадности, отчаяния и лени. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам в этот день не советуют переезжать, громко разговаривать и выяснять отношения. День не любит суеты, скандалов и болтунов - лишние разговоры могут спугнуть удачу.

Приметы погоды 23 ноября

Погода дня говорит, что ожидать в ближайшее время:

утром все в инее - к морозам, а если иней вечером - пойдет снег;

выпало много снега - к мягкой и теплой зиме;

ясная луна - жди морозов;

облака на закате "горят" - погода будет ясной.

Редкие облака в этот день обещают ясную, но холодную погоду, а плотные тучи - бурю.

