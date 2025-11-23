Артист впервые показал своего избранника.

Известный украинский певец Меловин поделился радостными изменениями в личной жизни.

В своем Instagram артист сегодня, 23 ноября, показал, как ему сделал предложение военный в центре Киева.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди - не идеология. Не организация. Они - наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", - подписал фото с избранником исполнитель.

К слову, второй половинкой певца является Петр Злотя. В сети он отмечает, что является инструктором и парамедиком Вооруженных Сил Украины, а также в будущем будет пластическим хирургом.

Сколько они вместе с Меловином - пока неизвестно. В центре Киева Петр подарил певцу кольцо и огромный букет красных роз.

Напомним, ранее певец Меловин заинтриговал заявлением о пополнении в семье. Он отметил, что речь идет не о ребенке, а о новом домашнем любимце.

