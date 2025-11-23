Певица также рассказала, каким был музыкант.

Известная украинская певица Наталка Карпа эмоционально отреагировала на трагическую новость о смерти музыканта Олега Турка, более известного как Лесик из группы DZIDZIO.

Напомним, что вчера, 22 ноября, телеведущая Мария Панчишин сообщила, что 58-летний мужчина ушел из жизни. Причину смерти пока не разглашают, однако известно, что в прошлом году у Лесика прямо на сцене остановилось сердце. Потом он проходил тяжелое и долгое лечение.

Его коллега и подруга Наталка Карпа до сих пор не может поверить в смерть музыканта.

"Лесик... Ну, как так? Виделись последний раз и ты говорил, что надо планировать новые гастроли - что немного наберешься сил и поедем. А теперь, ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься. Я очень любила ездить с Лесиком на гастроли. Чувство юмора у него было от природы! Сколько историй, сколько всегда позитива и того "Наталюнь, будем зажигать", - вспомнила о покойном Лесике артистка в своем Instagram и поделилась архивными фото.

Наталка также поблагодарила Олега за все и выразила соболезнования всем родным певца.

"Спасибо, тебе за все: за музыку, добро, мудрые советы, смешные истории, искренность и дружбу! Тебя очень-очень будет не хватать, Лесюнчик. Искренние соболезнования жене Ирине, сыну и всей семье", - написала Карпа.

К слову, панихида за упокой души Лесика состоялась в субботу в церкви святых Петра и Павла в Новояворовске Львовской области. А сегодня, 23 ноября, в 12:00 в той же церкви состоится прощание с Олегом Турком.

Напомним, ранее певица Мария Бурмака отреагировала на смерть Лесика.

