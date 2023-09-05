Самодельное взрывное устройство нашли в вентиляционной шахте.

В Санкт-Петербурге утром 5 сентября прогремел взрыв во дворе российского военкомата из-за диверсии неустановленных лиц.

В частности, кто-то спрятал в вентиляционной шахте учреждения самодельное взрывное устройство. Оно сдетонировала в районе 10:00 утра, пишет Baza.

"СВУ сдетонировало около 10 часов утра в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрывоопасный "сюрприз" начинили 150 граммами пороха. С последствиями на месте инцидента поручили разбираться взрывотехникам из ФСБ.

Ночью в резиденции Путина едва не случился взрыв

Напомним, в ночь на 5 сентября резиденция лидера РФ Владимира Путина также оказалась в потенциальной близости ко "взрыву": в Завидово (Тверская область, где располагается имение диктатора) сбили неизвестный БПЛА - момент уничтожения дрона попал на видео.

В Минобороны РФ прокомментировали атаку и заявили, что во всем "виноват" Киев. Также там рассказали, что и где этой ночью "сбили".

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