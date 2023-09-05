БПЛА едва не добрался до резиденции президента РФ, сообщают росСМИ.

В ночь на 5 сентября неизвестный БПЛА во время атаки на Московскую область едва не "протаранил" резиденцию Путина.

Дрон уничтожили на подлете к его резиденции над Завидово в Тверской области, утверждает The Moscow Times. Этот момент удалось снять на видео.

Тем временем из-за ночной атаке в главных аэропортах Москвы объявили план "Ковер". Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются по меньшей мере 40 рейсов, свидетельствуют данные российского поисковика "Яндекс".

"23 во Внуково, 2 в Домодедово, 15 в Шереметьево. Еще два рейса отменены во Внуково", - уточняет The Moscow Times.

Указывается, что по состоянию на 07.30 по Москве аэропорты вернулись в штатный режим работы.

Ночная атака БПЛА на Москву

Напомним, этой ночью дроны также сбили в Подмосковье: их обломки упали в Павловской Слободе на местный гараж, случился пожар с несколькими мощными взрывами.

Также ПВО РФ "ловила" дроны в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. Они также летели на Москву. Традиционно Минобороны РФ обвинило во всем Киев. По данным министерства, атака случилась в 03:00 ночи.

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