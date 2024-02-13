Cудна противника "забились" в восточной части Черного моря, отметил капитан-лейтенант.

Россия может только двумя способами сохранить корабли своего Черноморского флота.

Первый способ сохранения ЧФ РФ - выведение бортов из акватории Азово-Черноморского региона, сказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук в эфире канала "FreeДом". "А второй (способ, каким Россия может сохранить флот, - Ред.) - утопить их (корабли, - Ред.) самостоятельно…", - заявил Плетенчук.

Офицер подчеркнул, что вражеские судна "забились" в восточной части Черного моря и периодически меняют место стоянки - Новороссийск, Туапсе, Сочи, а также иногда появляются у берегов пока еще оккупированного Крыма.

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Ранее Дмитрий Плетенчук сказал, что российские корабли из состава ЧФ отправились в Новороссийск из-за ударов, которые были нанесены по Крыму. Территория возле берегов полуострова стала опасной для кораблей противника - туда уже не раз "прилетало".

Россия понесла серьезные морские потери во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общие потери РФ на 13 февраля 2024 года такие - ликвидировано 24 корабля/катера и одна субмарина. Издание Bild в начале февраля писало, что украинской стороне удалось потопить пятую часть российского Черноморского флота.

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