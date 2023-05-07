В Москве вспыхнул масштабный пожар. Жители нескольких районов видят густой столб дыма.
Как сообщают российские паблики, пожар вспыхнул в юго-западной части Москвы. Загорелась новостройка.
Предварительно известно, что загорелись строительные материалы и мусор. О масштабах пожара свидетельствует густой дым, заполонивший район. На месте работают экстренные службы.
Некоторые паблики отмечают, что пожар бушует вблизи академии ФСБ.
Россия в огне - последние пожары
В РФ все чаще случаются пожары на предприятиях. Некоторые возгорания случаются вследствие природных катаклизмов. Недавно в Тюменской области пожар охватил целую деревню с окрестностями, а люди в это время пытаются остановить огонь иконами.
Довольно часто горят стратегические предприятия. Дважды возникал пожар на НПЗ на Кубани. Затем масштабный пожар охватил топливную базу Черноморского флота в Севастополе, площадь возгорания составила более тысячи "квадратов".