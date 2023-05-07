Столб густого дыма виден практически из каждой точки российской столицы.

В Москве вспыхнул масштабный пожар. Жители нескольких районов видят густой столб дыма.

Как сообщают российские паблики, пожар вспыхнул в юго-западной части Москвы. Загорелась новостройка.

Предварительно известно, что загорелись строительные материалы и мусор. О масштабах пожара свидетельствует густой дым, заполонивший район. На месте работают экстренные службы.

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Некоторые паблики отмечают, что пожар бушует вблизи академии ФСБ.

Россия в огне - последние пожары

В РФ все чаще случаются пожары на предприятиях. Некоторые возгорания случаются вследствие природных катаклизмов. Недавно в Тюменской области пожар охватил целую деревню с окрестностями, а люди в это время пытаются остановить огонь иконами.

Довольно часто горят стратегические предприятия. Дважды возникал пожар на НПЗ на Кубани. Затем масштабный пожар охватил топливную базу Черноморского флота в Севастополе, площадь возгорания составила более тысячи "квадратов".

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