Россияне обвиняют беспилотники и диверсантов.

В пятницу, 5 мая, на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае РФ снова вспыхнул пожар. Версии о причинах происшествия разнятся.

Telegram-каналы Baza и Mash сообщают, что якобы беспилотник прилетел в одну из установок завода около 08:30 утра, начался пожар.

При этом Mash со ссылкой на сотрудников НПЗ пишет, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое использовали диверсанты.

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Возгорание, начавшееся сразу после взрыва, потушила пожарная охрана завода. Предварительно сообщается, что повреждена пятая технологическая установка по переработке нефтепродуктов, пострадавших нет.

Пропагандистский канал Readovka также повторяет версию о диверсии и информирует, что территорию НПЗ оцепила полиция, а сами диверсанты, которые якобы пытались скрыться с места по трубопроводу, задержаны.

Отметим, НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае также пылал в ночь с 3 на 4 мая. Тогда россияне назвали причиной происшествия атаку беспилотниками, которая длилась час.

Атаки на НПЗ в России - что сообщалось

В течение последних дней участились инциденты на объектах, которые обеспечивают российские войска топливом.

В ночь на 29 апреля в оккупированном Севастополе сгорела нефтебаза, которая обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ. Во время инцидента было уничтожено около 40 тысяч тонн нефтепродуктов.

2 мая взрыв раздался в порту Тамань Краснодарского края, на фоне чего РФ свернула все "Калибры" в Черном море. В тот же день под Брянском партизаны подорвали поезд с топливом – второй за два дня.

В ночь на 4 мая неизвестные атаковали НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае.

Британская разведка прогнозирует, что страна-агрессор может изменить логистику хранения и транспортировки топлива из-за взрывов на нефтебазах.

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