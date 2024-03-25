Всех заключили под стражу до 22 мая.

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в совершении теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Как сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы, меру пресечения избирали Далерджону Мирзоеву, Рачабализод Саидакрами Муродали, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзова. Всех их обвиняют в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Указывается, что уроженец Таджикистана Мирзоев и Муродали признали вину в полном объеме. Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал им всем меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

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На опубликованных фото и видео можно увидеть, что все они избиты. Российские СМИ сообщают, что Файзову (19 лет, работал в барбершопе в Иваново) выбили глаз во время задержания, Муродали (30 лет, женат, есть маленький ребенок, безработный) - отрезали ухо, а Фаридуни (25 лет, есть жена и маленький ребенок, работает на фабрике в Подольске) - пытали током. Первого привезли в суд на каталке.

Теракт в Москве: последние новости

Напомним, 22 марта в концертном зале Crocus City Hall вооруженные мужчины открыли огонь по людям. Вскоре в сети появились видео свидетелей стрельбы, также стало известно, что здание горит.

Потушить огонь и вывести людей не могли, поскольку сначала внутрь должны были зайти силовики - предполагалось, что нападавшие все еще находятся в здании. Российские СМИ сообщают, что полицейские приехали слишком поздно.

Террористам удалось сбежать. На следующий день их задержали, российские власти уверяют, что те якобы ехали к украинской границе. Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ, однако РФ пытается обвинить в этом Украину.

По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 137 человек, еще 182 пострадали. СМИ писали, что часть людей задохнулась из-за дыма.

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