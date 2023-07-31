Два беспилотника смогли обхватить российскую ПВО и ударили по знаменитым небоскребам.

Работники Федеральной службы охраны, охраняющие Кремль и Мавзолей Ленина, знали об атаке на "Москву-Сити" по меньшей мере за час до первого удара.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", примерно в 2: 20 спецслужбы начали оповещать дежурные части столицы, что нужно готовиться к очередной встрече "гостей". В спецсообщении говорилось, что три БПЛА обнаружены в районе Калуги в 120 километрах от Москвы, а ориентировочное время подлета – около одного часа.

Один из беспилотников удалось сбить силами ПВО в Одинцовском районе. А еще два сумели проскочить линию обороны и их заметили уже на подлете к высотам на Пресненской набережной. О том, что атакуют небоскребы, сообщили водители общественного транспорта.

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Первый удар в 3: 15 пришелся в офис Министерства цифрового развития. Площадь повреждена-более 500 кв. через 36 минут второй беспилотник врезался в глаз-2 – разрушено более 450 кв. взрывными волнами задело стоявшие рядом высотки. Всего разбито 188 стеклопакетов.

Уже в день москвичи в панике "завалили" полицию сообщениями о неизвестных летательных аппаратах. Полицейский-водитель Андрей Романенко вообще заявил, что видел 5 БПЛА с крыльями на высоте 4 километра, двигавшимися в центр.

"Что это были за беспилотники, установить так и не удалось, зато уязвимого заявителя коллеги проводили отсыпаться домой", - пишет канал.

Последняя атака на Москву

30 июля от удара беспилотников пострадал IQ-квартал в "Москва-Сити". Ударом поврежден офис Минцифры страны-агрессора.

Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствам радиоэлектронной борьбы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

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