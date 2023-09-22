Мужчина забаррикадировался в машине и пригрозил "всех взорвать".

В Москве неизвестный "диверсант" едва не подорвал местный бизнес-центр, верхом на "Ладе".

Курьез произошел на территории БЦ "Неверовского 9". Как уточняет Baza, мужчина забаррикадировался в своей "Ладе Ларгус" на парковке ТЦ и пообещал "всех взорвать" после конфликта с охранником.

Последний по неизвестной причине не позволил ему пройти в здание.

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"Когда охранник его не пустил, он закрылся в машине и пообещал все взорвать. Никаких требований он не выдвигает, уезжать с парковки он также отказывается", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию. По данным Baza, "диверсанта" задержали.

В России житель Барнаула стал "диверсантом-отравителем"

Напомним, 21 сентября в РФ "диверсантом-отравителем" стал житель Барнаула (Алтайский край): против него возбудили уголовное дело в связи с попыткой отравить воду, предназначенную мобилизованным.

В РФ акцентируют, что местный житель организовал диверсию, поддерживая контакт с "представителями Украины". Также сообщается, что он был радикально настроен против политического курса, который выбрала власть РФ.

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