Военнослужащие не успели выпить отравленную воду.

В Барнауле против местного жителя возбудили уголовное дело о покушении на госизмену и попытке теракта из-за того, что он якобы отравил воду для мобилизованных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ Алтайского края.

Как утверждают в ведомстве, житель Барнаула вышел в соцсетях на граждан Украины и "стал выражать радикальные взгляды на политический курс Российской Федерации". Он также заявлял о готовности поддержать Вооруженные силы Украины.

"В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины", - отметили в пресс-службе ведомства. При этом военнослужащие не успели выпить отравленную воду.

На видео задержания, которое опубликовало "РИА Новости", силовики хватают прогуливающегося по улице мужчину, валят его на землю, затем отводят в автомобиль, лежа на полу которого задержанный спрашивает: "А какая измена-то?", но оперативный сотрудник ему не отвечает.

Ранее в России впервые вынесли приговор женщине-военнослужащей за уклонение от мобилизации

Беременную женщину-ефрейтора с малолетним ребенком признали виновной в неявке на военную службу в период мобилизации. Ее приговорили к шести годам в колонии общего режима. Исполнение приговора отложили до 2032 года в связи с тем, что у подсудимой несовершеннолетние дети.

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