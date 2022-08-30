Яркие картинки, в отличие от российского герба и флага, могут отвлекать детей от занятий.

Ученикам одной из школ в Кургане на Урале запретили дневники с любыми изображениями кроме государственной символики.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на родителей учеников школы.

По словам мамы одного из младшеклассников, ни котята, ни супергерои в школе не приветствуются.

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"На родительском собрании в школе нам заявили, что дневники должны быть только с российской символикой, с флагом или гербом. Дневники с котиками и суперменами нельзя. Первый класс, ещё ладно, если уже купили, но начиная со второго класса для всех строго – только символика РФ", – рассказала женщина.

В пресс-службе департамента образования Курганской области поддержали такие ограничения, хотя и заявили, что не указывали школам, какие именно дневники покупать.

Там считают, что лучше выбирать "нейтральные" обложки для дневников, ведь яркие картинки с котятами, цветами или супергероями могут отвлекать детей от занятий.

Ранее сотрудники одной из школ в подмосковном Клине провели "субботник" под названием "Труд освобождает". После облагораживания территории участники акции сфотографировались с плакатами с лозунгами гитлеровской Германии.

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