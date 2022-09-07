Пропаганда войны содержалась в материалах к ставшим обязательными классным часам о России.

Министерство просвещения РФ обновило материалы к классным часам в школах "Разговоры о важном", убрав из методичек упоминания о войне в Украине.

Об этом сообщает российский "Альянс учителей".

По проекту Минпросвещения РФ, в новом учебном году каждый понедельник во всех школах страны начинается с занятия на темы, "связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России".

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"Минпросвещения обновило методички и все материалы к уроку "Разговоры о важном" 12 сентября. Оттуда убрали все упоминания Украины, "спецоперации", "защиту русских людей", "не страшно умереть за родину" и прочую пропаганду", – говорится в сообщении.

Организация считает, что это "результат огромного внутреннего сопротивления". Ранее активисты призвали учителей бойкотировать эти уроки из-за пропаганды войны.

По информации российского издания "Медиазона", из сценариев к занятиям "Наша страна – Россия", которые пройдут 12 сентября в 5-11 классах, исчезла глава "Патриотизм и специальная военная операция". Материалы к этому уроку содержали упоминания войны в Украине и "подвигах" российских военных на Донбассе.

Ранее сотрудники одной из школ в подмосковном Клине провели "субботник" под названием "Труд освобождает". После облагораживания территории участники акции сфотографировались с плакатами с лозунгами гитлеровской Германии. А ученикам одной из школ в Кургане на Урале запретили дневники с любыми изображениями кроме государственной символики.

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