Партия называет подобную информацию "провокацией".

В ЛДПР жалуются на распространение среди региональных депутатов слухов о смерти главы фракции, украинофоба Владимира Жириновского, который сейчас находится в тяжелом состоянии в московской клинике.

Как пишет пропагандистское ТАСС, политсила уже обратилась по этому поводу к правоохранителям.

ЛДПР называет подобную информацию "провокацией".

"Обращение в органы действительно было, потому что это была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и ко мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Затем эта информация разошлась по сети", - пояснил первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.

Он добавил, что региональным отделениям уже посоветовали не реагировать на "провокационные звонки".

"Соответственно, послали все документы и запросы в силовые структуры", - сказал Каргинов.

В ЛДПР убеждают, что Жириновскому становится лучше.

Жириновского госпитализировали: что известно

СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а потом добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Тем не менее, как утверждали собеседники в партии на условиях анонимности, россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ. Его состояние тяжелое.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе 8 раз.