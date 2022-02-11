Два одиозных российских депутата лечатся в одной больнице.

Главу российской коммунистической партии (КПРФ), которая ранее выступила инициатором признания "ЛДНР", Геннадия Зюганова, поместили в больницу. Сделано это с профилактическими целями.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

По его словам, решение о госпитализации 77-политика приняли с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных операций. Он также спрогнозировал его выписку в течение нескольких дней.

Примечательно, что в этой же больнице (ЦКБ Москвы) находится другой одиозный депутат Госдумы - Владимир Жириновский.

Как сообщил в Телеграме экс-депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков, Зюганов и Жириновский находятся в одном корпусе.

Коронавирус у Жириновского - что известно

9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. В декабре он сделал восьмую инъекцию российского препарата от COVID-19, но чуда не случилось.

В ЛДПР утверждали, что с Жириновским все в порядке, но он действительно попал в больницу. Впоследствии стало известно, что он две недели скрывал, что инфицировался коронавирусом.

Накануне стало известно, что Жириновский находится в тяжелом состоянии и перестал узнавать окружающих и родных.