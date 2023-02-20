Российские военные топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин.

В Курской области солдаты-срочники устроили взрыв в блиндаже из-за пренебрежения правилами безопасности. Сообщается о гибели шестерых человек. Ранее по этой же причине случился взрыв на складе боеприпасов в Белгороде.

По данным канала Baza, инцидент случился утром в понедельник, 20 февраля. Сообщалось, что спастись удалось только двоим военным, тела еще шестерых погибших - пока не обнаружили.

"Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин", - говорится в сообщении.

Позже в Министерстве обороны РФ подтвердили данные о гибели шестерых срочников, уточнив, что сейчас на месте происшествия проводится расследование. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Погибли шесть военнослужащих, проводится расследование", - говорится в сообщении.

Судьба российских срочников в Украине

Ранее стало известно, что российская пропаганда готовит информационную почву для мобилизации на фронт срочников. Там считают нормальным отправлять на войну 18-летних парней.

Отметим, что военное руководство РФ стало бросать срочников на самые сложные участки фронта в Украине еще весной 2022 року. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Однако тогда такая идея еще не приобрела столь массового масштаба в рядах РФ.

Осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы прикрыть потери в российских войсках на фоне жестких столкновений с ВСУ.

Уже в январе 2023 года сообщалось, что Путин готовится объявить вторую волну мобилизации. Как отмечал глава Минобороны Украины Алексей Резников, в ВС РФ могут мобилизовать до 500 тысяч человек.

Сегодня стало известно, что армия РФ тайно завезла на территорию Запорожской АЭС более 600 мобилизованных и курсантов из России.

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