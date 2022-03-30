Эта ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов.

Взрыв на складе боеприпасов в российском Белгороде вчера вечером произошел из-за пренебрежения правилами безопасности.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00, обнародованной в Facebook.

"Вчера в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны. Только вчера Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, что мощные взрывы прогремели в районе села Красный Октябрь в Белгородской области Российской Федерации. Предварительно, пострадали четверо российских военных.

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