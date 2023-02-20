Новую партию "молодняка" военное руководство РФ собирается перебросить на "горячие" участки фронта в Украине. Сейчас их прячут в бомбоубежище.

Армия РФ тайно завезла на территорию Запорожской АЭС более 600 мобилизованных и курсантов из России. На данный момент их прячут в бомбоубежище, чтобы потом задействовать на Донецком участке фронта. Ранее стало известно, что на территорию ЗАЭС также стянули "Грады".

По данным "Энергоатома", новую партию "молодняка" разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО). Такую схему военное руководство РФ организовало совместно с "Росатомом".

"На Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных - более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО), где они ждут переброски на донецкий участок фронта. Оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать ЗАЭС в военную базу", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", на данный момент войска РФ продолжают мероприятия по милитаризации станции: там обустроили пулеметные позиции на кровле пятого энергоблока ЗАЭС. Также россияне разместили блокпосты у всех входов, ведущих к энергоблокам объекта.

Особую активность оккупантов фиксируют возле сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

Милитаризация Запорожской АЭС со стороны войск РФ

В марте 2022 года российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС.

10 февраля стало известно, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение запретить эксплуатацию четырех энергоблоков ЗАЭС из-за присутствия на их территории российских войск.

На данный момент РФ осуществляет мероприятия по милитаризации станции и регулярно завозит на ее территорию войска и военную технику. Ранее украинские атомщики на ЗАЭС отказались обучать завезенных туда россиян эксплуатировать мощности станции.

Действия РФ на ЗАЭС вызывают немалое беспокойство у властей Украины. Накануне в МИД заявили, что РФ специально блокирует ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, провоцируя крупнейшую в Европе ядерную катастрофу.

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