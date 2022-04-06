На фронте самая сложная ситуация на Донбассе и на Харьковском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление врага на большинстве направлений, а РФ готовится отправить на убой курсантов и срочников.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Я хочу поблагодарить всех наших защитниц, всех наших защитников за то, что это возможно, за то, что Вооруженные Силы Украины удерживают большинство направлений, на которых враг пытался прорваться вглубь страны. Наиболее сложно, как и в предыдущие дни, на Донбассе, на харьковском направлении, но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, чтобы у наших защитниц было чем останавливать российские войска", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, вскоре РФ отправит больше военных в Украину для нового наступления.

"Мы знаем о попытках российских руководителей насобирать по всей России новых дураков среди курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой, в еще одно наступление. Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли, нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для этой победы", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщил Генштаб ВСУ 5 апреля, российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

Белый дом утверждает, что новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше. Оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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