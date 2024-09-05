Это третий случай, когда факт мародерства в Курской области был снят на видео и попал в Сеть. Сколько случаев осталось за кадром - большой вопрос.

Российские солдаты снова попались на мародерстве в тех районах Курской области, которые пока не удалось освободить ВСУ. Соответствующие кадры разошлись по Телеграм-каналам.

Как пишет российский оппозиционный блогер Майкл Наки, российский боец решил денацифицировать магазин в поселке Коренево, однако он не учёл, что камеры наблюдения в помещении все ещё работали. Судя по дате на видео, преступление произошло еще 12 августа, на 6-й день украинской операции в Курской области.

"Место — магазин Капитоша. Территория бывшего парка 1 мая. Это третий зафиксированный на видео случай мародёрства российских солдат в Курской области. Местные же говорят о том, что это регулярная практика", – пишет блогер.

Российские мародеры в Курской области

Как писал УНИАН, российские военнослужащие разбили и разграбили магазин сотовой связи компании "Мегафон" в поселке Глушково Курской области. Преступление попало на камеры наблюдения. На записи можно увидеть двоих военных, которые разбивают стекла и витрины магазина. Затем они начинают выносить из помещения технику и пытаются взломать дверь.

Также мы рассказывали, что гражданское население Курской области занималось в принципе тем же самым. В подконтрольном ВСУ городе Суджа Курской области местные жители активно обносили брошенные без присмотра магазины и аптеки.

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