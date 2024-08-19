В соцсетях он подписывается как Юсуф Абдулвадудов. На одном из фото он позирует в футболке с надписью "Полк им. Ахмата Кадырова".

В Курской области РФ, часть которой сейчас контролируют ЗСУ, российские военные занялись мародерством – один из таких героев оказался, вероятно, боевик подразделения "Ахмат".

Как сообщают росСМИ, в социальных сетях появилось соответствующее видео. На нем зафиксировано, как трое мужчин в военной форме грабят салон сотовой связи в поселке Глушково, который эвакуировали несколько дней назад перед наступлением ВСУ. Злоумышленники разбивают окна и витрины магазина, взламывают двери, выносят товар.

По данным "Агентства", к преступлению причастен как минимум один боевик подразделения из Чечни. Отмечается, что советник губернатора Курской области, "военный блогер" Роман Алехин косвенно подтвердил, что на видео - российские солдаты.

"В семье не без урода... Что касается намеков на "Ахмат" или на чеченцев, то я просто могу послать каждого, кто хочет что-то доказать, в Суджу вместо бойцов "Ахмата". У мародеров есть имя и фамилия и каждый должен за преступления понести ответственность лично, а не народ или все подразделение должно за него отвечать", — заявил Алехин.

"Агентству" не удалось установить имена участников ограбления, но выяснило, что один из них точно служит в чеченском подразделении. Они нашли фотографию, на которой боевик позирует рядом с командиром 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" Грозненского соединения Росгвардии Хусейном Межидовым.

"Судя по фону и парадной форме, сделана фотография 9 мая или примерно в это время. Об этом в частности свидетельствует другое фото… На нем Межидов в этой же форме и с тем же набором медалей стоит на фоне баннера к 9 мая. Такой же баннер устанавливали в Грозном, например, в 2018 году", — пишет "Агентство".

Также обнаружено еще несколько фотографий этого бойца. В соцсетях он подписывается как Юсуф Абдулвадудов, однако найти такого человека "в утечках" не удалось. На одном из фото с его страниц в соцсетях он стоит в футболке с надписью "Полк им. Ахмата Кадырова", на другой — на фоне "УАЗа", который зарегистрирован на управление Росгвардии по Чечне.

В публикации говорится, что именно бойцы чеченских подразделений должны были защищать приграничные регионы от атак со стороны Украины. Однако на деле они не сумели остановить наступление украинской регулярной армии. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ прошли между опорными пунктами с их бойцами.

Мародоерство в России

Напомним, в Курской области российские военнослужащие разбили и разграбили магазин сотовой связи компании "Мегафон".

Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Пепел. По их данным, инцидент произошел в поселке Глушково.

На записи - военные, которые разбивают стекла и витрины магазина. Затем они начинают выносить из помещения технику и пытаются взломать дверь.

Советник губернатора Курской области Роман Алехин подтвердил, что на видео именно российские военнослужащие. Он говорит, что сообщает "компетентным органам о всех случаях мародерства", а мародеров назвал "мудаками", для которых может быть только одно наказание – смерть.

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