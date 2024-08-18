Они вынесли из одного из магазинов технику.

В Курской области российские военнослужащие разбили и разграбили магазин сотовой связи компании "Мегафон".

Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Пепел. По их данным, инцидент произошел в поселке Глушково. На записи можно увидеть двоих военных, которые разбивают стекла и витрины магазина. Затем они начинают выносить из помещения технику и пытаются взломать дверь.

Вскоре в магазин заходит другой военнослужащий и смотрит прямо в камеру. После этого один из мародеров сбивает камеру видеонаблюдения. На этом видео обрывается.

Советник губернатора Курской области Роман Алехин подтвердил, что на видео именно российские военнослужащие. Он говорит, что сообщает "компетентным органам о всех случаях мародерства".

"Теперь обращусь ко всем мудакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных и тем более свое же население в приграничье, которое с первых дней "СВО" готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных: вы конченые мр*зи и единственная мера для вас - это смерть", - написал он в своем Telegram-канале.

Мародерство в России

Как известно, российские захватчики с начала полномасштабной войны грабили и мародерили в украинских городах и поселках. В сети публиковали видео с камеры курьерской службы в Беларуси, через которую оккупанты массово отправляли домой вещи украинцев.

В июле стало известно, что военнослужащие РФ разграбили фермерское хозяйство в Белгородской области.

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