Его освободил гауляйтер Сергей Аксеновым. Кривенко находился под следствием.

В ДТП с российскими военными погиб бывший глава Крымавтодора Дмитрий Кривенко.

Как сообщают российские СМИ и крымские паблики, Кривенко погиб сегодня, 18 марта, на одной из крымских трасс. Авто бывшего чиновника лоб в лоб столкнулось с военным грузовиком.

Он и пассажирка погибли. Не уточняется, кто был виновником аварии.

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Так называемый чиновник оккупационной администрации Крыма Дмитрий Кривенко контролировал строительство трассы "Таврида". Его уволил гауляйтер Сергей Аксеновым. Кривенко находился под следствием.

Оккупация Крыма - последние новости

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что это россияне хотели захватить Крым и Донбасс.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман считает, что когда плацдарм на левобережье Днепра будет создан, и туда переправят дополнительные силы, украинская армия будет двигаться на северо-запад Крыма.

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