Офицер объяснил, какой плацдарм нужен нашим воинам на левобережье для дальнейших наступательных действий.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетман считает, что когда плацдарм на левобережье Днепра будет создан, и туда переправят дополнительные силы, украинская армия будет двигаться на северо-запад Крыма.

"Нам нужно сделать плацдарм, который будет вдоль Днепра не менее 20 километров, и 20 километров вглубь от береговой линий", – сказал он в эфире телемарафона. Эксперт пояснил, что на такой плацдарм тогда можно перебрасывать тяжелую технику, дополнительные силы.

"Сейчас идет подготовка для создания плацдарма. Далее, когда он будет создан, когда мы туда переправим дополнительные силы, я уверен, что мы будем двигаться на северо-запад Крымского полуострова", - говорит Гетман.

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По его словам, наша цель - это Армянск и Скадовск, а "дальше посмотрим". Эксперт считает, что для того, чтобы препятствовать украинским войскам, россияне могут ослабить участок фронта на Запорожском и Токмакском направлениях и перебросить свои силы на Херсонщину.

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По данным ISW, по состоянию на 16 января Вооруженные силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев.

Как сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, но продолжается наша работа по его расширению. Гуменюк отмечает, что расширению плацдарма способствуют "преимущества погоды" и мощная боевая работа.

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