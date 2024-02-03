Впоследствии польский лидер поспешил исправить свои слова.

Президент Польши Анджей Дуда выразил неуверенность в том, что Украина сможет вернуть себе оккупированный россиянами Крым. Он также утверждает, что большую часть своей истории полуостров был под контролем РФ.

"Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, вернет ли (Украина - ред.) Крым. Я верю, что вернет Донецк и Луганск. Крым - это особое место по историческим причинам. Потому что на самом деле, если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России", - отметил он заявил в интервью, которое получилось на YouTube сегодня, 3 февраля.

Глава МИД Польши Радослав сразу прокомментировал скандальное заявление президента, заявив, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах.

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"Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, через Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года и Договор о границе от 28 января 2003 года", - написал министр в соцсети х.

Впоследствии решил дополнить свое заявление и сам Дуда. По словам политика, его действия и позиция в отношении войны были ясны с первого дня. Дуда назвал Россию агрессором и оккупантом, а также обвинил страну-агрессорку в нарушении международного права.

"Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, является преступлением. Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм надо остановить, одержать победу и заблокировать на будущее. Украина должна одержать победу, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма", - подчеркнул он в своем посте.

Оккупация Крыма - последние новости

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что это россияне хотели захватить Крым и Донбасс.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман считает, что когда плацдарм на левобережье Днепра будет создан, и туда переправят дополнительные силы, украинская армия будет двигаться на северо-запад Крыма.

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