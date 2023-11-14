Официальной информации о пожаре пока нет.

В Краснодарском крае России произошел пожар на территории воинской части. Пылает в Курганинске.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra. В местных чатах люди пишут, что пожарных на месте инцидента нет, как и карет скорой помощи.

В то же время отмечается, что вероятно, пылает лесопилка. Официальной информации о пожаре пока нет.

Другие инциденты в России

Утром 14 ноября под Москвой дроны атаковали предприятие по производству ракет. Взрывы прогремели в Коломне. Очевидцы также публикуют видео с кадрами пролета беспилотников. Впоследствии сообщалось, что дроны атаковали Конструкторское бюро "Машиностроение".

Ночью дрон также атаковал химический завод в районе поселка Сельцо Брянской области. Крыша цеха "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" была пробита в трех местах.

В Якутии силовики завершили празднование Дня полиции мордобоем в ресторане. В результате драки временно исполняющий обязанности главы отдела полиции впал в кому.

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