Драка произошла в одном из ресторанов.

В Якутии (субъект РФ – ред.) руководство местного отдела МВД эпично отпраздновало День полиции. Шумная вечеринка российских силовиков закончилась мордобоем, в результате которого временно исполняющий обязанности главы отдела полиции впал в кому.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, в кафе "Лина", где и проходило застолье работников отдела Минстерства внутренних дел России в Ленском районе.

"Праздник шел хорошо, пока под утро не началась драка между руководителями отдела. Сначала 30-летний глава местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, капитан Севрюгин поссорился с начальником тыла, а затем и с 40-летним врио главы отдела полиции, подполковником Надточиевым (на фото). В результате Надточиев получил несколько ударов в лицо", – говорится в сообщении.

Надточиев оказался в коме в реанимации. Тем временем с другим участником драки – Севрюгиным – работают следователи.

Другие новости России

Во Владимирской области РФ мужчину кинули на солидную сумму. Он пошел в банк обменять на доллары 85 млн рублей, но вышел из отделения с фальшивыми бумажками вместо валюты. Когда он обратился в Службу безопасности финучреждения, ему ответили, что человек, который провел обмен, в банке никогда не работал, а просто арендовал депозитарий.

Между тем из-за дефицита оборудования в России начала деградировать мобильная связь. За год средняя скорость мобильного интернета в РФ снизилась с 20 Мбит/сек до 18,7 Мбит/с. Примечательно, что в российской столице эти показатели наоборот выросли.

Вас также могут заинтересовать новости: