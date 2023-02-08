На картах в состав РФ включили даже те районы, которые российская армия не контролирует в Украине.

На полках книжных магазинов в Москве стали появляться обновленные карты России, на которых Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины включены в состав РФ. Хотя ранее Путин официально признал, что Донецк и Луганск - это Украина.

Такой информацией в комментарии российским СМИ поделилось издательство "Атлас Принт", которое принимало непосредственное участие в печати новых карт.

По данным издательства, уже выпущено несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира, на которых украинские территории, аннексированные РФ осенью 2022 года, зафиксированы частью Российской Федерации.

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Там уточнили, что речь идет, в том числе о районах, которые российская армия не контролирует.

Попытки РФ захватить Бахмут

На данный момент одним из самых горячих участков фронта в войне между Украиной и РФ считаются округи Бахмута (Донецкая область). Этот город россияне пытаются занять уже не первый месяц, периодически отчитываясь своему военному руководству о призрачных успехах своей миссии.

По мнению администрации президента США, сейчас в боях за город Бахмут больше всего заинтересован владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Недавно оккупанты провели масштабный штурм под Бахмутом, но ВСУ удержали свои позиции.

На данный момент ситуация под Бахмутом сложная. Накануне глава Донецкой ОВА Павел Кириленко не исключил "любые" сценарии в вопросе возможной оккупации Бахмута российскими войсками.

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