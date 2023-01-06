Президент РФ в документе официально признал, что все оккупированные территории принадлежат Украине.

На одиннадцатом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин официально признал, что все оккупированные территории принадлежат Украине.

На официальном сайте президента страны-агрессора опубликованы указания Путина, согласно которым он поручает армии оккупантов объявить "режим прекращения огня". В документе Путин официально признает, что территория, находящаяся вдоль линии соприкосновения, является частью Украины.

"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в документе, подписанном Путиным.

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Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях:

21 сентября 2022 года Путин заявил о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов". Оккупанты провели называемое "голосование" за вхождение в состав России захваченных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

26 сентября 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что "референдумы" – это фикция и украинцы имеют право забрать свои земли.

Многие государства выступили с заявлением, что они не будут признавать результаты так называемых референдумов. Сюда относится даже Сербия, идеологический союзник РФ.

По мнению политолога Владимира Молчанова, Путин приказал организовать "голосования", чтобы сломать жителей на временно оккупированных территориях.

Глава МИД России Сергей Лавров использовал ядерный шантаж в разговоре о референдумах и присоединении временно захваченных украинских земель. По словам министра, после аннексии на них будет распространяться ядерная доктрина РФ.

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