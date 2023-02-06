Активная фаза штурма продолжалась около часа.

Российские оккупационные войска изменили тактику штурмов под Бахмутом Донецкой области. Враг впервые штурмовал город на протяженности фронта 7 км одновременно, однако украинские военные позиций не сдали.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" заместитель командира роты батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Кривущенко, ситуация в Бахмуте стабильно напряженная, как и в предыдущие месяцы, в течение которых россияне пытаются захватить город. По его словам, все прекрасно понимают, что у врага ничего не получается.

Однако оккупанты очень близко подошли к одной из трасс. Военный отметил, что там идут очень активные бои.

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"Россияне изменили тактику – впервые враг на протяженности фронта 7 км одновременно предпринимал штурмовые действия, между военнослужащими врага дистанция была 20-30 метров. Это все было при поддержке тяжелой артиллерии. Активная фаза штурма длилась час и еще до трех часов отход войск. Ни одна позиция не была сдана ВСУ. Это была маленькая победа наша", – резюмировал Кривущенко.

Бои за Бахмут: последние новости

Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты продолжают концентрировать значительные силы для захвата Бахмута. Враг ежедневно несет большие потери.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне заблаговременно. Кроме того, эта местность имеет определенные особенности рельефа.

Военный журналист Андрей Цаплиенко отметил, что россияне и дальше пытаются окружить Бахмут. Они перекрыли трассу с севера, восток они тоже полностью контролируют. Сейчас оккупанты хотят "перерезать" трассу Бахмут - Константиновка. Враг пытается повторить там северодонецкий сценарий.

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