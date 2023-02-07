Он имеет не только экономический, но и политический интерес, считает Кирби.

В боях за город Бахмут Донецкой области больше всего заинтересован владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби, передает Голос Америки. "Повар Путина" хочет повысить свой статус в иерархии Кремля, а также получить доступ к соляным и гипсовым копям, отметил он.

"Из-за этого эгоистического интереса Пригожин не боится бросать в бой узника за узником", - сказал Кирби во время брифинга относительно вербовки заключенных к ПВК.

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Он подчеркнул, что Штаты продолжат помогать украинской армии достичь успеха на фронте, в частности - вокруг Бахмута.

ЧВК "Вагнер": что известно

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал лично вербовать российских заключенных на войну.

В ноябре Пригожин передал Европейскому парламенту кувалду со следами "крови". В Эстонии ответили на это кейсом с наручниками.

26 января Соединенные Штаты ввели санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с ней. Кроме того, Вашингтон признал компанию транснациональной преступной организацией.

Известно, что между Пригожиным и Министерством обороны РФ неоднократно возникали конфликты. Глава ЧВК обвиняет их в том, что они пытаются "украсть победы" его наемников.

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