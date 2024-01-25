Друзья боевика уверяют, что российский суд лишился врага Украины.

Друзья и соратники военного преступника, террориста Игоря Стрелкова-Гиркина сделали несколько громких заявлений под зданием суда, который сегодня отправил его за решетку на 4 года.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Осторожно, новости", соратники боевика заявили, что заключению Гиркина якобы больше всего будут радоваться в Киеве. Более того, радость якобы будет такой, что в украинской столице даже "салюты будут пускать".

"Сегодня салют в Киеве будут пускать, что их врага наконец посадили", - заявил один из соратников Гиркина.

Под судом сторонники боевика скандировали "Свободу Стрелкову"и" Слава России". Также поддержать Гиркина пришел российский полковник Владимир Квачков. Он сказал, что бывшего "министра обороны ДНР" посадили, потому что он говорил правду - о том, что нам нужна победа России и воссоединение "русского мира" - великороссов, малороссов, белорусов.

Приговор Гиркину

21 июля Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, - пять лет лишения свободы.

Впоследствии Гиркин-Стрелков заявил, что боится, что его ждет судьба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.

Сегодня Игорь Стрелков-Гиркин получил приговор в виде четырех лет колонии общего режима. Российские СМИ сообщили, что российского террориста обвинили по части 2 статьи 280" Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации.

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