Украинская разведка предупреждает, что подобное может угрожать многим российским городам.

"Бавовна" стала частой гостьей в Москве из-за того, что именно там сосредоточены центры принятия решений в войне против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал журналистам.

В частности, у него спросили, надо ли россиянам из других городов подготовиться к таким атакам дронов, которые теперь часто происходят в Москве.

"Если проанализировать частоту событий - это не только Москва. Но, конечно, поскольку в Москве сосредоточены очень много ключевых объектов, связанных с планированием и реализацией геноцидной войны путинской России против Украины, то вполне естественно, что бавовна часто происходит именно там", - подчеркнул Юсов.

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Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 7 сентября российские города атаковали неизвестные беспилотники. В частности, как сообщили российские власти, несколько дронов якобы перехватили на подлете к Москве. Тогда же дроны атаковали Ростов-на-Дону. Хотя и там все цели якобы перехватили, власти признали, что один из "сбитых" дронов упал прямо в центре города.

Также мы рассказывали, что вчера беспилотник впервые атаковал военный объект в Волгоградской области. Российские власти и в этом эпизоде заверили, что дрон был сбит ПВО, хотя есть свидетельства, что он просто зацепился за препятствие и упал.

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