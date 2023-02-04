Кремль может специально продвигать такую риторику, чтобы создать поводу для новых репрессий.

В Госдуме РФ забеспокоились активизацией патриотизма среди россиян, которые стали высказывать слишком националистические настроения на фоне поражений в войне с Украиной.

Как пишет издание The Moscow Times, в Кремле всерьез опасаются наступления так называемого российского "Майдана" со стороны патриотов, которые разочарованы неудачами войск РФ в войне против Украины.

По словам депутата от "Единой России" Олега Матвейчева, после ослабления позиций либералов и коммунистов внутри Госдумы единственной угрозой действующему режиму является "турбопатриотический майдан". Причем триггером для начала протестов может послужить любой повод.

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"В очередной раз случится что-то типа Изюма или Балаклеи, и очередная истерика, что всё, выходим на улицы, убираем какого-нибудь "вора Шойгу", — сказал он.

Также издание приводит слова политолога Аббаса Галямова. Он считает, что Кремль намерено обвиняет общество в наличие "майданных настроений", используя для этого своего карманного спикера Матвейчева. Это делается для того, чтобы применить новые репрессии.

"Обвинения в майданных настроениях в России обычно предшествуют репрессиям. Похоже, что пришло время "патриотов". Во всяком случае последнее китайское предупреждение им послано", - указал он.

Военный имидж РФ рушится

На данный момент Кремль пытается реабилитироваться перед обществом за свои неудачи в Украине и изобразить российского президента Владимира Путина как компетентного военачальника.

При этом в администрации Путина запретили местным СМИ и телеканалам цитировать тех, кто высказывает критику в отношении армии РФ и решений Минобороны.

На данный момент лидер РФ недоволен работой своих пропагандистов. Недавно, вслед за отменой новогодней пресс-конференции, он решил отказать во встрече своим же "любимчикам".

Как отметил российский оппозиционный политик, сейчас в России активизировалось создание частных армий. Это указывает на подготовку к мафиозной войне за раздел территории РФ.

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