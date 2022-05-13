В администрации города заявили, что анкетирование проводилось "для проверки результатов воспитательной программы".

Учеников 7 класса одной из школ Томска решили проверить на патриотизм. В администрации города заявили, что таким образом "проверяют результаты воспитательной программы".

Об этом сообщает местное издание "В Томске".

Так, семиклассникам из школы № 32 "раздали анкеты на определение уровня патриотизма". На фото видно, что анкета не анонимная. Ребенок должен указать свою фамилию, имя, а также возраст, пол и класс.

Анкета содержит следующие вопросы:

Считаете ли вы себя патриотом; Как вы для себя определяете понятие "патриот"; По каким признакам или высказываем вы определяете для себя понятие "патриотизм"? и другие.

В свою очередь в администрации Томска заявили, что анкетирование проводилось "для проверки результатов воспитательной программы".

"Классным руководителям было поручено проинформировать родителей учащихся о целях, содержании, формате проведения анкетирования", — говорится в сообщении.

По словам начальника департамента образования администрации Томска Максима Савенкова, в школах систематически проводится "мониторинг эффективности проводимой воспитательной работы".

"Во всех школах Томска реализуются программы воспитания, которые включают экологическое, духовное и нравственное, физическое, трудовое, патриотическое, гражданское воспитание обучающихся. <...> С целью внутренней оценки качества дважды в год 32-й школой проводится анкетирование обучающихся 5-11 классов по всем направлениям воспитательной работы. Классные руководители школы регулярно информируют родителей школьников о целях, содержании, формате проведения исследования. Результаты, полученные в ходе оценки, используются только внутри образовательной организации для улучшения качества образовательных программ", - объяснил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, в России оштрафовали на 93 тысячи рублей мужчину, который вылил на крыльцо мэрии Новосибирска желтую и синюю краску.

Вас также могут заинтересовать новости: