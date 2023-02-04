В результате серьезного военного поражения, некоего "украинского Сталинграда", Путина прекратят бояться.

Создание частных армий в России указывает на подготовку к мафиозной войне за раздел территории РФ.

Об этом сказал российский оппозиционный политик и социолог Игорь Яковенко на телеканале "Эспрессо". Он напомнил о владельце ЧВК "Вагнера" Евгении Пригожине, которому удалось создать частную военную компанию с полным финансированием со стороны государства.

"В России назревает явно процесс, который ускорит падение путинского режима параллельно с тем, что этот режим будет терпеть поражение на поле битвы. Это то, что называется переходом войны империалистической в войну мафиозную. Сейчас происходит приватизация армии. Ведь кто такой Пригожин? Это вообще патологическое явление - происходит приватизация армии, превращение армии в частную при поддержке государства", - отметил он.

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По данным Яковенко, сейчас "Вагнер" составляет 20% общей численности российской армии на фронте. Он считает, что такое растяжение армий свидетельствует о подготовке к мафиозной войне.

"Это абсолютно патологическая ситуация. И таких частных военных компаний, поменьше, почти 20. Фактически частная армия есть у Кадырова, имеет частную армию Тимченко, кошелек Путина. Уже и сам Шойгу также имеет частную армию. Это потрясающе: министр обороны создает частную армию! Это при том, что он фактически является министром той самой армии, которая создана российским государством", - подчеркнул политик.

По его мнению, в результате серьезного военного поражения, такого себе "украинского Сталинграда", Путина перестанут бояться и начнется мафиозная война за раздел России.

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