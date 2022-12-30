Песков ссылается на здоровье Путина.

Российский президент Владимир Путин вслед за отменой новогодней пресс-конференции решил отказать во встрече своим же пропагандистам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сослался на "здоровье" диктатора.

Как пишут российские СМИ, отказ от встречи с "кремлевским пулом" в Кремле объясняют необходимостью беречь здоровье Путина.

Формат общения со СМИ будет таким же, как и в пандемию.

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"Вряд ли оно [общение] будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить. Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа. Всего с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье- принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье президента - этот вопрос государственной безопасности. Говорить, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу - не будет", - заявил Песков.

Он добавил, то "по мере того, как эти волны будут уходить в нижнюю точку, тогда можно будет в более свободном режиме общаться".

Путин боится публики – что известно

С начала коронавирусной пандемии Путин все чаще изолируется от публики. Даже для пропагандистских сюжетов для встреч с Путиным нанимают "статистов".

Отдельно СМИ писали о тайном бункере Путина в Уральских горах. По мнению некоторых российских политиков, таким образом глава Кремля пытается уберечься от критики своего же окружения или покушений на жизнь.

В этом году также отменена – впервые за 10 лет – новогодняя "прямая линия" Путина с гражданами.

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